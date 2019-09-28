В результаті протестів у Єгипті затримано близько 2-х тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Правозахисні організації заявляють, що майже 2000 чоловік були арештовані з моменту початку акцій протесту проти режиму президента Єгипту Абделя Фаттаха аль-Сісі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.
Міністерство внутрішніх справ Єгипту попередило про "рішучі" дії проти будь-яких спроб "дестабілізувати мир". Правозахисні організації, в свою чергу, заявляють, що майже 2000 осіб були арештовані з тих пір, як в минулі вихідні відбулися перші акції протесту із закликом повалити Сісі.
Повідомляється також що, влада направила додаткові війська до великих міст, де поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних транспортних магістралях і площах. Влада також заблокувала новинні веб-сайти та доступ до частини платформ обміну повідомленнями.
Нагадаємо, в Єгипті чинний президент Абдель Фаттах аль-Сісі всіляко утискає опозицію і присікає будь-які форми прояву протестів. Зокрема, в 2013 році збори кількістю понад 10 осіб були визнані незаконними.