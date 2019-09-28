В результате протестов в Египте задержаны около 2-х тысяч человек

Министерство внутренних дел Египта предупредило о “решительных” действиях против любых попыток “дестабилизировать мир”. Правозащитные организации, в свою очередь, заявляют, что почти 2000 человек были арестованы с тех пор, как в минувшие выходные состоялись первые акции протеста с призывом свергнуть Сиси.

Сообщается также что, власти направили дополнительные войска в крупные города, где полиция останавливает и обыскивает пешеходов на основных транспортных магистралях и площадях. Власти также заблокировали новостные веб-сайты и заблокировали доступ к части платформ обмена сообщениями.

Напомним, в Египте действующий президент Абдель Фаттах аль-Сиси всячески притесняет оппозицию и пресекает любые формы проявления протестов. В частности, в 2013 году собрания количеством более 10 человек были признаны незаконными.