Во время антиправительственных протестов в Египте задержали более ста детей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Во время протестов в Египте в сентябре задержали по меньшей мере 3120 человек, в том числе 111 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"По данным НПО "Египетская комиссия по правам и свободам человека", базирующейся в Каире, после того, как 20 сентября сотни людей вышли на улицы, было арестован как минимум 3120 человек. В ходе репрессий было арестовано как минимум 111 детей, некоторым из которых было всего 11 лет. Часть детей задерживали по дороге домой из школы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что многих из них задержали после того, как на контрольно-пропускных пунктах должностные лица требовали у детей показать телефоны и проверили их на наличие политических материалов. Правозащитные группы и Национальный совет по правам человека осудили эту практику, как неконституционную.
"Задержанных внесли в обвинительный список, обвинили в пособничестве террористическим группам, распространении ложной информации, злоупотреблении социальными сетями и участия в несанкционированных протестах. Организация "Международная амнистия" заявила, что среди задержанных было по меньшей мере 69 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Если дело дойдет до суда - это будет самое большое преследование протестующих за всю историю Египта", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 и 22 сентября в Каире, Александрии, Суэце, Думьяте и Эль-Мансуре прошли немногочисленные антиправительственные акции протеста и пикеты, которые были разогнаны полицией. Ранее сообщалось о 2 тыс. задержанных.