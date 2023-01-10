Під час антиурядових протестів на півдні Перу загинули щонайменше 17 осіб

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Серед загиблих в місті Хуліака, де протестувальники намагалися взяти під контроль аеропорт, були двоє підлітків, повідомило в понеділок управління з прав людини країни.

Ще одна людина загинула в сусідньому місті Чукуїто, де протестувальники перекрили автомагістраль.

Зазначається, що це найбільша кількість загиблих з моменту початку заворушень на початку грудня після усунення та арешту Кастільйо після широко засудженої спроби розпуску Конгресу і запобігання його власному імпічменту. Кастільйо відбуває 18 місяців попереднього ув'язнення за звинуваченням у заколоті, яке він заперечує.

Наступниця Кастільйо, його колишня соратниця Діна Болуарте, підтримала план перенесення на 2024 рік виборів президента і Конгресу, спочатку запланованих на 2026 рік. Вона також висловилася за проведення судових розслідувань щодо того, чи діяли сили безпеки із застосуванням надмірної сили, наголошує Al Jazeera.

"Але такі кроки поки що не змогли покласти край заворушенням, які після короткого перепочинку на різдвяні та новорічні свята відновилися в деяких найбідніших районах Перу, де підтримка правління Кастільйо була найсильнішою. В цілому по країні в понеділок повідомлялось про акції протесту у близько 13 відсотках провінцій Перу, багато з яких полягали в перекритті доріг, що унеможливлювало доставку продукції на ринки далекобійниками", - йдеться в повідомленні.

У місті Хуліака, поблизу берегів озера Тітікака на півдні перуанського регіону Пуно, очевидець інформаційної агенції Reuters зафіксував кадри пострілів і диму на вулицях, коли протестувальники ховалися за великими металевими плитами і дорожніми знаками, а також кидали каміння в поліцейських з імпровізованих рогаток.

На інших кадрах видно, як люди роблять штучне дихання чоловікові, який нерухомо лежить на землі в закривавленому светрі, а також людей з важкими травмами в переповненій залі очікування лікарні.

Близько 68 людей були поранені, деякі з них були відправлені до лікарні, повідомив Генрі Ребаза, представник міністерства охорони здоров'я Пуно, в інтерв'ю державному телеканалу TV Peru. Деякі з тіл мали кульові поранення, повідомив місцевій радіостанції RPP регіональний директор охорони здоров'я Пуно Ісмаель Корнехо.

Доповнення

Протести неухильно зростали, як законодавчий орган південноамериканської країни звільнив лівого Кастільо після того, як він спробував розпустити Конгрес і правити країною.