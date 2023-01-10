Під час антиурядових протестів на півдні Перу загинули щонайменше 17 осіб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 17531 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 27820 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 48631 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 56485 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 66995 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 112150 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 61053 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 127980 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 91415 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 66198 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3.7м/с
28%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 72140 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 59081 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 134825 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 65799 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 62520 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 17538 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 112156 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 135098 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 127983 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 242910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 62725 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 66007 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 35901 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 39736 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 54823 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Під час антиурядових протестів на півдні Перу загинули щонайменше 17 осіб

Київ • УНН

 • 451369 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули в зіткненнях на півдні Перу після відновлення протестів з вимогою проведення дострокових виборів і звільнення ув'язненого колишнього президента Педро Кастільйо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Під час антиурядових протестів на півдні Перу загинули щонайменше 17 осіб

Деталі

Серед загиблих в місті Хуліака, де протестувальники намагалися взяти під контроль аеропорт, були двоє підлітків, повідомило в понеділок управління з прав людини країни.

Ще одна людина загинула в сусідньому місті Чукуїто, де протестувальники перекрили автомагістраль.

Зазначається, що це найбільша кількість загиблих з моменту початку заворушень на початку грудня після усунення та арешту Кастільйо після широко засудженої спроби розпуску Конгресу і запобігання його власному імпічменту. Кастільйо відбуває 18 місяців попереднього ув'язнення за звинуваченням у заколоті, яке він заперечує.

Наступниця Кастільйо, його колишня соратниця Діна Болуарте, підтримала план перенесення на 2024 рік виборів президента і Конгресу, спочатку запланованих на 2026 рік. Вона також висловилася за проведення судових розслідувань щодо того, чи діяли сили безпеки із застосуванням надмірної сили, наголошує Al Jazeera.

"Але такі кроки поки що не змогли покласти край заворушенням, які після короткого перепочинку на різдвяні та новорічні свята відновилися в деяких найбідніших районах Перу, де підтримка правління Кастільйо була найсильнішою. В цілому по країні в понеділок повідомлялось про акції протесту у близько 13 відсотках провінцій Перу, багато з яких полягали в перекритті доріг, що унеможливлювало доставку продукції на ринки далекобійниками", - йдеться в повідомленні.

У місті Хуліака, поблизу берегів озера Тітікака на півдні перуанського регіону Пуно, очевидець інформаційної агенції Reuters зафіксував кадри пострілів і диму на вулицях, коли протестувальники ховалися за великими металевими плитами і дорожніми знаками, а також кидали каміння в поліцейських з імпровізованих рогаток.

На інших кадрах видно, як люди роблять штучне дихання чоловікові, який нерухомо лежить на землі в закривавленому светрі, а також людей з важкими травмами в переповненій залі очікування лікарні.

Близько 68 людей були поранені, деякі з них були відправлені до лікарні, повідомив Генрі Ребаза, представник міністерства охорони здоров'я Пуно, в інтерв'ю державному телеканалу TV Peru. Деякі з тіл мали кульові поранення, повідомив місцевій радіостанції RPP регіональний директор охорони здоров'я Пуно Ісмаель Корнехо.

Доповнення 

Протести неухильно зростали, як законодавчий орган південноамериканської країни звільнив лівого Кастільо після того, як він спробував розпустити Конгрес і правити країною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.44
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30