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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Во время антиправительственных протестов на юге Перу погибли по меньшей мере 17 человек

Киев • УНН

 • 451369 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях на юге Перу после возобновления протестов с требованием проведения досрочных выборов и освобождения заключенного бывшего президента Педро Кастильо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Во время антиправительственных протестов на юге Перу погибли по меньшей мере 17 человек

Детали

Среди погибших в городе Хулиака, где протестующие пытались взять под контроль аэропорт, были двое подростков, сообщило в понедельник управление по правам человека страны.

Еще один человек погиб в соседнем городе Чукуито, где протестующие перекрыли автомагистраль.

Отмечается, что это самое большое количество погибших с момента начала беспорядков в начале декабря после устранения и ареста Кастильо после широко осужденной попытки роспуска Конгресса и предотвращения его собственного импичмента. Кастильо отбывает 18 месяцев предварительного заключения по обвинению в мятеже, которое он отрицает.

Преемница Кастильо, его бывшая соратница Дина Болуарте, поддержала план переноса на 2024 год выборов президента и Конгресса, первоначально запланированных на 2026 год. Она также высказалась за проведение судебных расследований относительно того, действовали ли силы безопасности с применением чрезмерной силы, отмечает Al Jazeera.

"Но такие шаги пока не смогли положить конец беспорядкам, которые после короткой передышки на рождественские и новогодние праздники возобновились в некоторых беднейших районах Перу, где поддержка правления Кастильо была самой сильной. В целом по стране в понедельник сообщалось об акциях протеста в около 13 процентах провинций Перу, многие из которых заключались в перекрытии дорог, что делало невозможным доставку продукции на рынки дальнобойщиками", - говорится в сообщении.

В городе Хулиака, вблизи берегов озера Титикака на юге перуанского региона Пуно, очевидец информационного агентства Reuters зафиксировал кадры выстрелов и дыма на улицах, когда протестующие прятались за большими металлическими плитами и дорожными знаками, а также бросали камни в полицейских из импровизированных рогаток.

На других кадрах видно, как люди делают искусственное дыхание мужчине, неподвижно лежащему на земле в окровавленном свитере, а также людей с тяжелыми травмами в переполненном зале ожидания больницы.

Около 68 человек были ранены, некоторые из них были отправлены в больницу, сообщил Генри Ребаза, представитель министерства здравоохранения Пуно, в интервью государственному телеканалу TV Peru. Некоторые из тел имели пулевые ранения, сообщил местной радиостанции RPP региональный директор здравоохранения Пуно Исмаэль Корнехо.

 Дополнение

Протесты неуклонно росли, как законодательный орган южноамериканской страны уволил левого Кастильо после того, как он попытался распустить Конгресс и править страной.

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