Під Білгород-Дністровським через стрілянину постраждали три людини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Поліція встановлює обставини cтрілянини у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у Одеській області, передає УНН.
“Під час стрілянини непроникаюче поранення в область грудної клітини отримала дружина зловмисника, поранення в руку отримав єгер та у ногу сам зловмисник. Всіх потерпілих госпіталізовано. Їх стан здоров’я стабільний” — йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що правопорушник на автомобілі разом зі своєю дружиною прибув до саду. Чоловік з собою мав пристрій для відстрілу гумовими пулями, з яким ходив по території. До них підійшов єгер, представився та повідомив про заборону на полювання, що і стало підставою сутички, в ході якої зловмисник почав стріляти в сторону єгеря.
Після події у ініціатора стрілянини, окрім травматичного пістолета, було вилучено мисливську рушницю, якою він також намагався скористатися.
Як зазначається, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, 3 червня біля виборчої дільниці на Одещині сталася стрілянина.