Под Белгород-Днестровским из-за стрельбы пострадали три человека

“Во время стрельбы непроникающее ранение в область грудной клетки получила жена злоумышленника, ранение в руку получил егерь и в ногу сам злоумышленник. Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние здоровья стабильное”, — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря.

После происшествия у инициатора стрельбы, кроме травматического пистолета, было изъято охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.

Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 3 июня возле избирательного участка в Одесской области произошла перестрелка.