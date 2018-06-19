Под Белгород-Днестровским из-за стрельбы пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства cтрилянины в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
“Во время стрельбы непроникающее ранение в область грудной клетки получила жена злоумышленника, ранение в руку получил егерь и в ногу сам злоумышленник. Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние здоровья стабильное”, — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что правонарушитель на автомобиле вместе со своей женой прибыл в сад. Мужчина с собой имел устройство для отстрела резиновыми пулями, с которым ходил по территории. К ним подошел егерь, представился и сообщил о запрете на охоту, что и стало основанием столкновения, в ходе которой злоумышленник начал стрелять в сторону егеря.
После происшествия у инициатора стрельбы, кроме травматического пистолета, было изъято охотничье ружье, которым он также пытался воспользоваться.
Как отмечается, по данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, 3 июня возле избирательного участка в Одесской области произошла перестрелка.