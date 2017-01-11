ПФК "Сталь" припинив співпрацю із тренером Я.Галлом

Нідерландський фахівець очолював українську команду з серпня 2016 року, а до цього протягом двох місяців входив в тренерський штаб Еріка ван дер Меєра.

Під керівництвом Я.Галла "Сталь" провела 17 офіційних поєдинків.

Додамо, що після 18 турів "Сталь" з 14 очками розмістилася на 9-му місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі.