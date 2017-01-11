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ПФК "Сталь" припинив співпрацю із тренером Я.Галлом

ПФК "Сталь" припинив співпрацю із тренером Я.Галлом

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. ПФК "Сталь" з Кам'янського припинив співпрацю з головним тренером команди нідерландцем Якобом Галлом за взаємною згодою сторін, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Нідерландський фахівець очолював українську команду з серпня 2016 року, а до цього протягом двох місяців входив в тренерський штаб Еріка ван дер Меєра.

Під керівництвом Я.Галла "Сталь" провела 17 офіційних поєдинків.

Додамо, що після 18 турів "Сталь" з 14 очками розмістилася на 9-му місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі.

Українські Національні Новини

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