ПФК "Сталь" припинив співпрацю із тренером Я.Галлом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. ПФК "Сталь" з Кам'янського припинив співпрацю з головним тренером команди нідерландцем Якобом Галлом за взаємною згодою сторін, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Нідерландський фахівець очолював українську команду з серпня 2016 року, а до цього протягом двох місяців входив в тренерський штаб Еріка ван дер Меєра.
Під керівництвом Я.Галла "Сталь" провела 17 офіційних поєдинків.
Додамо, що після 18 турів "Сталь" з 14 очками розмістилася на 9-му місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
Як повідомляв УНН, ФК "Зірка" проведе тренувальний збір на Кіпрі.