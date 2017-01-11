ПФК "Сталь" прекратил сотрудничество с тренером Я.Галлом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. ПФК "Сталь" из Каменского прекратил сотрудничество с главным тренером команды голландцем Якобом Галлом по взаимному согласию сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Нидерландский специалист возглавлял украинскую команду с августа 2016 года, а до этого в течение двух месяцев входил в тренерский штаб Эрика ван дер Меера.
Под руководством Я.Галла "Сталь" провела 17 официальных поединков.
Добавим, что после 18 туров "Сталь" с 14 очками разместилась на 9-м месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.
Как сообщал УНН, ФК "Зирка" проведет тренировочный сбор на Кипре.