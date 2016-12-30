Першу школу для трансгендерів відкрили в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В індійському місті Кочі відкрили першу школу для трансгендерів, аби допомогти завершити освіту дорослим, які покинули навчання, передає УНН із посиланням на ВВС.
В Індії трансгендери часто стикаються з ворожим ставленням і, як наслідок, близько половини з них не можуть завершити свою освіту.
У школі навчатимуться 10 учнів віком від 25 до 50 років.
Викладачі також належать до трансгендерів, і цей крок спрямований на те, аби захистити і заохотити учнів.
"Мета цієї школи - допомогти трансгендерам знайти достойну роботу і жити гідним життям", - каже голова школи Віджайраджа Малліка.