Первую школу для трансгендеров открыли в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В индийском городе Кочи открыли первую школу для трансгендеров, чтобы помочь завершить образование взрослым, которые бросили обучение, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Индии трансгендеры часто сталкиваются с враждебным отношением и, как следствие, около половины из них не могут завершить свое образование.
В школе будут учиться 10 учеников в возрасте от 25 до 50 лет.
Преподаватели также относятся к трансгендерам, и этот шаг направлен на то, чтобы защитить и поощрить учащихся.
"Цель этой школы - помочь трансгендерам найти достойную работу и жить достойной жизнью", - говорит председатель школы Виджайраджа Маллика.