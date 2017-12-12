Першу чергу реконструкції київського зоопарку планують завершити навесні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Першу чергу реконструкції київського зоопарку планують закінчити наступної весни. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Ми почали першу чергу реконструкції. Це, зокрема, вхідна група зоопарку. Загалом у нас декілька етапів реконструкції зоопарку — проект розрахований на три роки”, — зазначив В.Кличко.
За його словами, першу чергу реконструкції зоопарку планують закінчити наступної весни.
Зазначимо, у 2007 році київський зоопарк виключили з Європейської асоціації, бо він не відповідав критеріям утримання тварин.
У жовтні 2016 року київський звіринець став кандидатом у постійні члени Європейської асоціації зоопарків і акваріумів.