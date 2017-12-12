Первую очередь реконструкции киевского зоопарка планируют завершить весной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первую очередь реконструкции киевского зоопарка планируют закончить следующей весной. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы начали первую очередь реконструкции. Это, в частности, входная группа зоопарка. В целом у нас несколько этапов реконструкции зоопарка - проект рассчитан на три года", - отметил В.Кличко.
По его словам, первую очередь реконструкции зоопарка планируют закончить следующей весной.
Отметим, в 2007 году киевский зоопарк исключили из Европейской ассоциации, потому что он не соответствовал критериям содержания животных.
В октябре 2016 года киевский зверинец стал кандидатом в постоянные члены Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.