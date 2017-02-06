Перший в Україні "Шкільний патруль" склав присягу на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні перші “шкільні патрульні” із Коритнянської ЗОШ Ужгородського району на Закарпатті склали присягу поліцейських, передає кореспондент УНН.
У рамках реалізації пілотного проекту “Шкільний патруль” жорсткий відбір пройшли 11 школярів, які вже від сьогодні патрулюватимуть територію своєї школи. Складанню присяги передувало інтенсивне опанування законодавства України та стройової підготовки.
“При відборі кандидатів ми враховували навчальні дисципліну та успіхи учнів, характеристики зі школи та результати індивідуальної співбесіди. Безумовно, кожен з кандидатів також надавав згоду батьків. Попередньо ми планували формувати групу з десяти учнів 7-10 класів. Однак у процесі прийому заяв та анкет бажання пройти відбір виявилася учениця 6 класу Вікторія Юдик. Вона успішо пройшла відбір і стала одинадцятою у команді і, водночас, наймолодшою патрульною України”, — розповів УНН начальник УПП у містах Ужгород та Мукачево Юрій Марценишин.
Всю серйозність задуму закарпатських патрульних демонстрували персональні жетони, посвідчення й форма, які отримали юні поліцейські. Відтепер відповідно до ухваленого Статуту “шкільний патруль” буде щодня заступати у наряд, контролюватиме дотримання навчальної дисципліни та норм поведінки іншими учнями, робитиме попередження та співпрацюватиме з педагогічним колективом школи. Наступним начальним закладом, де розпочнеться відбір та підготовка шкільних патрульних, стане ЗОШ ім. Дойко Габора в Ужгороді.
Як раніше повідомляв УНН, Угорсько-український проект співпраці у галузі безпеки дорожнього руху презентували в Ужгороді.