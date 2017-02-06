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Первый в Украине "Школьный патруль" принес присягу на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня первые "школьные патрульные" из Корытнянской ООШ Ужгородского района на Закарпатье приняли присягу полицейских, передает корреспондент УНН.

Первый в Украине "Школьный патруль" принес присягу на Закарпатье

В рамках реализации пилотного проекта "Школьный патруль" жесткий отбор прошли 11 школьников, которые уже сегодня будут патрулировать территорию своей школы. Принесению присяги предшествовало интенсивное освоение законодательства Украины и строевой подготовки.

"При отборе кандидатов мы учитывали учебные дисциплины и успехи учеников, характеристики из школы и результаты индивидуального собеседования. Безусловно, каждый из кандидатов также предоставлял согласие родителей. Предварительно мы планировали формировать группу из десяти учеников 7-10 классов. Однако в процессе приема заявлений и анкет желание пройти отбор проявила ученица 6 класса Виктория Юдик. Она удачно прошла отбор и стала одиннадцатой в команде и одновременно самой молодой патрульной Украины", - рассказал УНН начальник УПП в городах Ужгород и Мукачево Юрий Марценишин.

Всю серьезность замысла закарпатских патрульных демонстрировали персональные жетоны, удостоверения и форма, которые получили юные полицейские. Теперь в соответствии с принятым Уставом "школьный патруль" будет ежедневно заступать в наряд, контролировать соблюдение учебной дисциплины и норм поведения другими учениками, делать предупреждения и сотрудничать с педагогическим коллективом школы. Следующим учебным заведением, где начнется отбор и подготовка школьных патрульных, станет СОШ им. Дойко Габора в Ужгороде.

Как ранее сообщал УНН, венгерско-украинский проект сотрудничества в области безопасности дорожного движения презентовали в Ужгороде.

Украинские Национальные Новости

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