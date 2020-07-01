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Перші уроки Всеукраїнської школи онлайн перед випуском ніхто не перевіряв – Бабак

Перші уроки Всеукраїнської школи онлайн перед випуском ніхто не перевіряв – Бабак

Київ • УНН

 • 15042 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Перші уроки Всеукраїнської онлайн-школи перед виходом в ефір ніхто не перевіряв. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак під час інтерв’ю для “Радіо Свобода”, передає УНН.

“Ми запускали за один тиждень Всеукраїнську онлайн-школу. І перші уроки, які виходили в понеділок, вони ще вночі в неділю монтувалися. І їх ніхто не переглядав. Ми не встигали це фізично зробити. Не було ще алгоритму роботи точного”, — пояснив він.

При цьому Бабак визнає, що в низці онлайн-уроків, які вийшли в ефір, справді були помилки, і пізніше команда, яка працювала над проєктом, “зробила роботу над помилками”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський звернувся до “хейтерів” школи онлайн: страшно — це бути ніким

“Після цього в нас вже експерти були на кожному уроці, які самі оцінювали те, що зараз онлайн відбувається: могли зупинити урок, проговорити якісь спірні моменти, перевірити їх і змінити. З’явився іще другий рівень: у нас була ще команда, яка відслідковувала вже відзняті уроки після монтажу. Вже мали час на це. І тому помилок стало значно менше”, — розповів Бабак.

6 квітня в Україні стартувала “Всеукраїнська школа онлайн” для учнів 5-11 класів, а пізніше і для 1-4 класів.

Через низку помилок учителів під час відеоуроків проєкт зазнав критики в соціальних мережах.

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