Перші уроки Всеукраїнської школи онлайн перед випуском ніхто не перевіряв – Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Перші уроки Всеукраїнської онлайн-школи перед виходом в ефір ніхто не перевіряв. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак під час інтерв’ю для “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Ми запускали за один тиждень Всеукраїнську онлайн-школу. І перші уроки, які виходили в понеділок, вони ще вночі в неділю монтувалися. І їх ніхто не переглядав. Ми не встигали це фізично зробити. Не було ще алгоритму роботи точного”, — пояснив він.
При цьому Бабак визнає, що в низці онлайн-уроків, які вийшли в ефір, справді були помилки, і пізніше команда, яка працювала над проєктом, “зробила роботу над помилками”.
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“Після цього в нас вже експерти були на кожному уроці, які самі оцінювали те, що зараз онлайн відбувається: могли зупинити урок, проговорити якісь спірні моменти, перевірити їх і змінити. З’явився іще другий рівень: у нас була ще команда, яка відслідковувала вже відзняті уроки після монтажу. Вже мали час на це. І тому помилок стало значно менше”, — розповів Бабак.
6 квітня в Україні стартувала “Всеукраїнська школа онлайн” для учнів 5-11 класів, а пізніше і для 1-4 класів.
Через низку помилок учителів під час відеоуроків проєкт зазнав критики в соціальних мережах.
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