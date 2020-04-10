Зеленський звернувся до "хейтерів" школи онлайн: страшно – це бути ніким
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Помилитись – не страшно, страшно за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, відповідаючи на закиди критиків "Всеукраїнської школи онлайн", передає кореспондент УНН.
"Окремо я хочу підтримати наших вчителів з проекту "Всеукраїнська школа онлайн". Ви – великі молодці. Ви подолали страх телекамер та у короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів за доступ до знань. Помилитись – не страшно, страшно за все своє життя не створити нічого окрім нечистот. Страшно – це бути ніким і самостверджуватись за рахунок інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважає своїм священим обов’язком написати гидоту на адресу українських вчителів", - сказав Зеленський.
З його слів, кожного дня вчителі видають майже 15 годин навчального пізнавального контенту для наших дітей, їх уроки мають мільйони переглядів на телебаченні та мільйони переглядів в інтернеті.
"Вони люди з великої літери, які працюють не заради грошей чи слави, а за покликом серця. Хейтери теж працюють за покликом серця. Тільки поклик цього серця – образити, принизити, знищити. Але вони – меншість", - наголосив Президент.
Нагадаємо, за даними Офісу Президента, "Всеукраїнську школу онлайн" у перший день подивились понад 3,3 млн "учнів".