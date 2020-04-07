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"Всеукраїнську школу онлайн" у перший день подивились понад 3,3 млн "учнів" - ОП

"Всеукраїнську школу онлайн" у перший день подивились понад 3,3 млн "учнів" - ОП

Київ • УНН

 • 14887 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У понеділок в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" з відеоуроками для учнів 5-11 класів. Перший день ініціативи мав високі показники переглядів телеканалів, які транслюють уроки, передає УНН із посиланням на дані Офісу Президента України.

"За даними компанії Nielsen, у понеділок, 6 квітня, майже третина глядачів ранкового ефіру дивилася саме "Всеукраїнську школу онлайн". Загальна аудиторія першого дня проекту – понад 3,3 млн "учнів" різного віку", - повідомили в ОП.

Крім того, повідомляється, що на офіційній YouTube-сторінці Міносвіти кількість переглядів за останні дві доби сягнула майже двох мільйонів. Найбільш популярними тут стали заняття з фізкультури за участю українських зірок.

В ОП зазначили, що наразі до ініціативи долучаються й інші телеканали та медіаплатформи. Зокрема, онлайн-уроки стануть доступними для перегляду на "Київстар ТБ". Також тривають відповідні переговори з регіональними каналами.

Як повідомлялося в УНН, 6 квітня, о 10:00, для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинила "Всеукраїнська школа онлайн".

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