"Всеукраинскую школу онлайн" в первый день посмотрели более 3,3 млн "учеников" - ОП

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94286 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104321 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103427 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111732 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100377 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 104947 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106572 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131509 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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"Всеукраинскую школу онлайн" в первый день посмотрели более 3,3 млн "учеников" - ОП

"Всеукраинскую школу онлайн" в первый день посмотрели более 3,3 млн "учеников" - ОП

Киев  •  УНН

 • 14877 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учеников 5-11 классов. Первый день инициативы имел высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки, передает УНН со ссылкой на данные Офиса Президента Украины.

"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта - более 3,3 млн "учеников" разного возраста", - сообщили в ОП.

Кроме того, сообщается, что на официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти двух миллионов. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

В ОП отметили, что пока к инициативе присоединяются и другие телеканалы и медиаплатформы. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на "Киевстар-ТВ". Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными каналами.

Как сообщалось в УНН, 6 апреля, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери открыла "Всеукраинская школа онлайн".

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