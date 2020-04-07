"Всеукраинскую школу онлайн" в первый день посмотрели более 3,3 млн "учеников" - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В понедельник в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учеников 5-11 классов. Первый день инициативы имел высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки, передает УНН со ссылкой на данные Офиса Президента Украины.
"По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта - более 3,3 млн "учеников" разного возраста", - сообщили в ОП.
Кроме того, сообщается, что на официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти двух миллионов. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.
В ОП отметили, что пока к инициативе присоединяются и другие телеканалы и медиаплатформы. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на "Киевстар-ТВ". Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными каналами.
Как сообщалось в УНН, 6 апреля, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери открыла "Всеукраинская школа онлайн".