Перші підрозділи США будуть розмішені в Польщі 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. На початку 2017 року в Польщі будуть розміщені перші американські підрозділи, які мають зміцнити східний фланг НАТО. Про це повідомило у комюніке Міністерство національної оборони Польщі, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
За інформацією ЗМІ, у січні 2017 року у Польщі будуть дислоковані підрозділи та устаткування Бронетанкової бригади бойової групи (ABCT - Armored Brigade Combat Team - ред.).
"Спершу ABCT буде розміщена у західній частині Польщі, між Дравськом Поморським і Жаґанєм. Згодом окремі елементи ABCT будуть розміщені також в інших пунктах Польщі", – мовиться в комюніке польського відомства оборони, яке цитує видання.
У квітні 2017 р. на полігоні в Ожиші, який розташований 70 кілометрів від кордону з Калінінградською областю, буде розміщений батальйон NATO eFP, за який відповідають США. Натомість у березні до Польщі будуть відправлені частини Бойової авіабригади, оснащені вертольотами, – уточнює МНО Польщі.
Американські війська стоятимуть у Польщі в рамках eFP, тобто зміцненої передової присутності НАТО (англ. Enhanced Forward Presence) та американської ініціативи зміцнення регіону, так званої European Reassurance Initiative (ERI).