Первые подразделения США будут размещены в Польше в 2017 году

По информации СМИ, в январе 2017 года в Польше будут дислоцированы подразделения и оборудования бронетанковой бригады боевой группы (ABCT - Armored Brigade Combat Team - ред.).

"Сначала ABCT будет размещена в западной части Польши, между Дравско Поморским и Жаганем. Впоследствии отдельные элементы ABCT будут размещены также в других пунктах Польши", - говорится в коммюнике польского ведомства обороны, которое цитирует издание.

В апреле 2017 года на полигоне в Ожиши, который расположен в 70 километрах от границы с Калининградской областью, будет размещен батальон NATO eFP, за который отвечают США. Также в марте в Польшу будут отправлены части Боевой авиабригады, оснащенные вертолетами, - уточняет МНО Польши.

Американские войска будут стоять в Польше в рамках eFP, то есть усиленного передового присутствия НАТО (англ. Enhanced Forward Presence) и американской инициативы укрепления региона, так называемой European Reassurance Initiative (ERI).