Перша українка перемогла на старті основної сітки "US Open"

Деталі

У поєдинку першого раунду 24-річна киянка переграла Майар Шеріф з Єгипту – 4:6, 6:1, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин. На рахунку українки 4 ейси і 4 подвійні помилки, 22 віннерси при 17 невимушених ощибки. Ангеліна зуміла зробити 7 брейків, а її суперниця -3.

Відзначимо, що Калініна вдруге в кар'єрі виходить у друге коло на Відкритому чемпіонаті США. Вперше їй вдалося це в 2018 році.

Доповнення

У другому раунді "US Open" киянка зіграє із переможницею зустрічі Ястремська - Кербер.