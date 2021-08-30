Перша українка перемогла на старті основної сітки "US Open"

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна відкрила рахунок українських перемог в основі Відкритого чемпіонату США з тенісу цього року, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У поєдинку першого раунду 24-річна киянка переграла Майар Шеріф з Єгипту – 4:6, 6:1, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 49 хвилин. На рахунку українки 4 ейси і 4 подвійні помилки, 22 віннерси при 17 невимушених ощибки. Ангеліна зуміла зробити 7 брейків, а її суперниця -3.

Відзначимо, що Калініна вдруге в кар'єрі виходить у друге коло на Відкритому чемпіонаті США. Вперше їй вдалося це в 2018 році.

Доповнення

У другому раунді "US Open" киянка зіграє із переможницею зустрічі Ястремська - Кербер.

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