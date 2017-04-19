Перша команда прибула до України на чемпіонат світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У міжнародний аеропорт “Бориспіль” прилетіла збірна Південної Кореї на чемпіонат світу з хокею, який відбуватиметься з 22 по 28 квітня у Палаці спорту у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
“Сьогодні вночі у пункті пропуску для повітряного сполучення „Бориспіль“ прикордонники оформили збірну команду Південної Кореї, яка першою прибула на чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловіків в Україні. Всього рейсом "Париж—Київ" для участі в матчі чемпіонату прибула команда у складі 37 осіб”, — повідомили у ДПСУ.
Крім того, зазначили у відомстві, завтра прибудуть команди Австрії, Угорщини, Польщі та Казахстану. Також разом з командами мають прибути уповноважені представники Міжнародної федерації хокею і її партнерів та інші акредитовані особи. Крім того, очікується прибуття кількох тисяч уболівальників.
Як уже повідомлялося, в період з 22 до 28 квітня цього року у Києві відбудеться чемпіонату світу з хокею. Окрім України, в іграх Першого дивізіону групи “А” участь візьмуть 5 збірних команд. Перший матч відбудеться 22 квітня у Києві.