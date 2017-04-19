Первая команда прибыла в Украину на чемпионат мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В международный аэропорт "Борисполь" прилетела сборная Южной Кореи на чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 22 по 28 апреля во Дворце спорта в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
“Сегодня ночью в пункте пропуска для воздушного сообщения „Борисполь“ пограничники оформили сборную команду Южной Кореи, которая первой прибыла на чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Украине. Всего рейсом „Париж-Киев“ для участия в матче чемпионата прибыла команда в составе 37 человек”, — сообщили в ГПСУ.
Кроме того, отметили в ведомстве, завтра прибудут команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Также вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.
Как уже сообщалось, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоится чемпионата мира по хоккею. Кроме Украины, в играх Первого дивизиона группы “А” участие примут 5 сборных команд. Первый матч состоится 22 апреля в Киеве.