Первая команда прибыла в Украину на чемпионат мира по хоккею

“Сегодня ночью в пункте пропуска для воздушного сообщения „Борисполь“ пограничники оформили сборную команду Южной Кореи, которая первой прибыла на чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Украине. Всего рейсом „Париж-Киев“ для участия в матче чемпионата прибыла команда в составе 37 человек”, — сообщили в ГПСУ.

Кроме того, отметили в ведомстве, завтра прибудут команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Также вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.

Как уже сообщалось, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоится чемпионата мира по хоккею. Кроме Украины, в играх Первого дивизиона группы “А” участие примут 5 сборных команд. Первый матч состоится 22 апреля в Киеве.