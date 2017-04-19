Первая команда прибыла в Украину на чемпионат мира по хоккею

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28748 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93904 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148431 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113385 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114561 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103404 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106775 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103349 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Первая команда прибыла в Украину на чемпионат мира по хоккею

Первая команда прибыла в Украину на чемпионат мира по хоккею

Киев  •  УНН

 • 11583 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В международный аэропорт "Борисполь" прилетела сборная Южной Кореи на чемпионат мира по хоккею, который пройдет с 22 по 28 апреля во Дворце спорта в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

“Сегодня ночью в пункте пропуска для воздушного сообщения „Борисполь“ пограничники оформили сборную команду Южной Кореи, которая первой прибыла на чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Украине. Всего рейсом „Париж-Киев“ для участия в матче чемпионата прибыла команда в составе 37 человек”, — сообщили в ГПСУ.

Кроме того, отметили в ведомстве, завтра прибудут команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Также вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.

Как уже сообщалось, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоится чемпионата мира по хоккею. Кроме Украины, в играх Первого дивизиона группы “А” участие примут 5 сборных команд. Первый матч состоится 22 апреля в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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