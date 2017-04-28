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Перевірка стану доріг на Київщині триватиме до 3 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. З 17 квітня по 3 травня 2017 року на території Київської області проводиться весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, передає УНН з посиланням на управління превентивної діяльності поліції в Київській області.

Перевірка стану доріг на Київщині триватиме до 3 травня

Як зазначається, відповідна перевірка стану доріг на Київщині проводиться із метою визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, вулиць населених пунктів та залізничних переїздів після закінчення зимового сезону і належної підготовки їх до літнього періоду експлуатації.

“Під час огляду перевіряється стан покриття проїзної частини, узбіч, смуги відведення, придорожніх територій, тротуарів на наявність деформацій у вигляді ямковості, осідань, колійності”, — пояснили в управлінні.

За даними управління превентивної діяльності поліції в Київській області, звертається увага на стан технічних засобів організації дорожнього руху, зовнішнього освітлення тощо.

Особлива увага під час огляду приділяється облаштуванню залізничних переїздів, через які здійснюється автобусний рух, аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП, а також відповідність встановлених знаків маршрутного орієнтування схемам організації дорожнього руху та демонтажу дорожніх знаків, які вводять необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху.

“У разі виявлення порушень в частині утримання вулично-дорожньої мережі працівники поліції будуть притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб дорожніх, комунальних, залізничних та інших організацій, які є власниками доріг місцевого значення, щодо порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також надавати приписи (вимоги) на усунення виявлених недоліків та інформувати органи самоврядування”, — йдеться у повідомленні.

Додамо, що до складу комісій, які обстежують стан вулично-дорожньої мережі залучені представники місцевих органів виконавчої влади та комунальних організацій, служб автомобільних доріг, облавтодору, Національної поліції, “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, за даними прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна, 90% українських доріг знаходяться в занедбаному стані.

При цьому активними учасниками тендерів на ремонти доріг залишаються фігуранти кримінальних проваджень, викриті правоохоронцями у заволодінні державними коштами.

Так, наприклад, компанія “ПБС”, викрита в заволодінні 22 млн грн під час ремонту доріг, нещодавно виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн. Крім того, зараз вона претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Компанія “Автомагістраль”, яка підозрюється правоохоронцями у фінансових махінаціях, лише за останні три роки виграла тендерів на 1 млрд грн. Попри звинувачення правоохоронців у заволодінні державними коштами, компанія “Автомагістраль” стала переможцем одразу п’яти тендерів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради на загальну суму майже 5 млн грн.

При цьому варто зауважити, що в цих тендерах компанія “Автомагістраль” була єдиним учасником торгів.

Також УНН повідомляв про розігрування тендерів на ремонт доріг між двома учасниками. Так, лише протягом другого півріччя 2016 року та першого кварталу 2017 року дві компанії — “Автомагістраль-Південь” і товариство з обмеженою відповідальністю “Онур Конструкціон Інтернешнл” — узяли участь у більш ніж десяти тендерах щодо поточного середнього та капітального ремонтів українських доріг загального користування, що проводить Служба автомобільних доріг Львівської області.

Водночас на тлі заяв Прем’єр-міністра В.Гройсмана та профільного міністра В.Омеляна про те, що 90% українських доріг перебувають в аварійному стані, обласні служби автомобільних доріг продовжують замовляти середні поточні ремонти замість капітальних.

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