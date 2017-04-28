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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проверка состояния дорог в Киевской области продлится до 3 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. С 17 апреля по 3 мая 2017 года на территории Киевской области проводится весенний комиссионный осмотр автомобильных дорог, улиц и железнодорожных переездов, передает УНН со ссылкой на управление превентивной деятельности полиции в Киевской области.

Проверка состояния дорог в Киевской области продлится до 3 мая

Как отмечается, соответствующая проверка состояния дорог в Киевской области проводится с целью определения состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц населенных пунктов и железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и надлежащей подготовки их к летнему периоду эксплуатации.

"При осмотре проверяется состояние покрытия проезжей части, обочин, полосы отвода, придорожных территорий, тротуаров на наличие деформаций в виде ям, просадок, колейности", - пояснили в управлении.

По данным управления превентивной деятельности полиции в Киевской области, обращается внимание на состояние технических средств организации дорожного движения, наружного освещения и тому подобное.

Особое внимание при осмотре уделяется обустройству железнодорожных переездов, через которые осуществляется автобусное движение, аварийно-опасных участков и мест концентрации ДТП, а также соответствие установленных знаков маршрутного ориентирования схемам организации дорожного движения и демонтажа дорожных знаков, которые вводят необоснованные ограничения для участников дорожного движения.

"В случае выявления нарушений в части содержания улично-дорожной сети работники полиции будут привлекать к административной ответственности должностных лиц дорожных, коммунальных, железнодорожных и других организаций, являющихся собственниками дорог местного значения, о нарушении правил, норм и стандартов в сфере безопасности дорожного движения, а также предоставлять предписания (требования) на устранение выявленных недостатков и информировать органы самоуправления", - говорится в сообщении.

Добавим, что в состав комиссий, которые обследуют состояние улично-дорожной сети привлечены представители местных органов исполнительной власти и коммунальных организаций, служб автомобильных дорог, облавтодора, Национальной полиции, "Укрзализныци".

Напомним, по данным премьер-министра В.Гройсман и профильного министра В.Омеляна, 90% украинских дорог находятся в запущенном состоянии.

При этом активными участниками тендеров на ремонт дорог остаются фигуранты уголовных производств, уличенные правоохранителями в завладении государственными средствами.

Так, например, компания "ПБС", уличенная в завладении 22 млн грн при ремонте дорог, недавно выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн. Кроме того, сейчас она претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Компания "Автомагистраль", которая подозревается правоохранителями в финансовых махинациях, только за последние три года выиграла тендеров на 1 млрд грн. Несмотря на обвинения правоохранительных органов в завладении государственными средствами, компания "Автомагистраль" стала победителем сразу пяти тендеров Управление жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета Коростенского городского совета на общую сумму почти 5 млн грн.

При этом следует заметить, что в этих тендерах компания "Автомагистраль" была единственным участником торгов.

Также УНН сообщал о разыгрывание тендеров на ремонт дорог между двумя участниками. Так, только в течение второго полугодия 2016 и первого квартала 2017 года две компании - "Автомагистраль-Юг" и общество с ограниченной ответственностью "Онур Конструкцион Интернешнл" - приняли участие в более чем десяти тендерах по текущему среднему и капитальному ремонтам украинских дорог общего пользования, что проводит Служба автомобильных дорог Львовской области.

Вместе с тем на фоне заявлений премьер-министра В.Гройсман и профильного министра В.Омеляна о том, что 90% украинских дорог находятся в аварийном состоянии, областные службы автомобильных дорог продолжают заказывать средние текущие ремонты вместо капитальных.

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