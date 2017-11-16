Перерозподіл сфер впливу в найбільшому агрохолдингу “Кернел” приписують Коломойському

Він розповів, що В.Хомутіннік завжди цікавився підприємствами з великими сумами повернення ПДВ. А, як відомо, компанія “Кернел” тільки за 10 місяців поточного року отримала понад 7 млрд грн ПДВ.

“Хомутинник скуповував і збирав постійно підприємства, які мають ПДВ, оскільки він завжди ”сидів“ на поверненні ПДВ. І це може бути мотивом покупки (частки в „Кернел“ — ред.) Хомутинником.

Друге, треба розуміти, що Хомутинник є особою, афільованою з Коломойським. Вони сьогодні мають багато грошей, вивезених з країни буквально в мішках і можна розглядати це як якусь агресивну атаку на аграрний ринок з боку безпосередньо Коломойського. На мою думку, з огляду на зовнішні ознаки, це була не комерційна господарська операція, вона мала швидше фіскальний характер”, - розповів С.Каплін.

Нагадаємо, нардеп В.Хомутіннік купив 5% акцій компанії “Кернел” ще в 2015 році. Минулого тижня, він отримав дозвіл від АМКУ встановити контроль ще над сімома агропідприємствами, які входять в структуру власності агрохолдингу.

ЗМІ повідомляють, що буквально днями в “Кернел” відбулася різка зміна ТОП-менеджменту, що також може свідчити про переділ власності на користь В.Хомутінніка. До останніх подій мажоритарним власником “Кернел” вважався колишній колега В.Хомутінніка по парламенту — Андрій Веревський. Обидва колишні члени Партії Регіонів.