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Перерозподіл сфер впливу в найбільшому агрохолдингу “Кернел” приписують Коломойському

Перерозподіл сфер впливу в найбільшому агрохолдингу “Кернел” приписують Коломойському

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народний депутат і колишній глава податкового комітету ВР Віталій Хомутинник тісно пов’язаний з бізнесменом Ігорем Коломойським. І зміна сфер впливу в найбільшому агрохолдингу “Кернел” може бути безпосередньо пов’язана з інтересами І.Коломойського в агросекторі. Таке припущення висловив народний депутат Сергій Каплін в коментарі УНН.

Він розповів, що В.Хомутіннік завжди цікавився підприємствами з великими сумами повернення ПДВ. А, як відомо, компанія “Кернел” тільки за 10 місяців поточного року отримала понад 7 млрд грн ПДВ.

“Хомутинник скуповував і збирав постійно підприємства, які мають ПДВ, оскільки він завжди ”сидів“ на поверненні ПДВ. І це може бути мотивом покупки (частки в „Кернел“ — ред.) Хомутинником.

Друге, треба розуміти, що Хомутинник є особою, афільованою з Коломойським. Вони сьогодні мають багато грошей, вивезених з країни буквально в мішках і можна розглядати це як якусь агресивну атаку на аграрний ринок з боку безпосередньо Коломойського. На мою думку, з огляду на зовнішні ознаки, це була не комерційна господарська операція, вона мала швидше фіскальний характер”, - розповів С.Каплін.

Нагадаємо, нардеп В.Хомутіннік купив 5% акцій компанії “Кернел” ще в 2015 році. Минулого тижня, він отримав дозвіл від АМКУ встановити контроль ще над сімома агропідприємствами, які входять в структуру власності агрохолдингу.

ЗМІ повідомляють, що буквально днями в “Кернел” відбулася різка зміна ТОП-менеджменту, що також може свідчити про переділ власності на користь В.Хомутінніка. До останніх подій мажоритарним власником “Кернел” вважався колишній колега В.Хомутінніка по парламенту — Андрій Веревський. Обидва колишні члени Партії Регіонів.

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