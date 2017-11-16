Перераспределение сфер влияния в крупнейшем агрохолдинге “Кернел” приписывают Коломойскому

Он рассказал, что В.Хомутинник всегда интересовался предприятиями с крупными суммами возврата НДС. А, как известно, компания “Кернел” только за 10 месяцев текущего года получила свыше 7 млрд грн НДС.

“Хомутинник скупал и собирал постоянно предприятия, которые имеют НДС, поскольку он всегда „сидел“ на возврате НДС. И это может быть мотивом покупки ( доли в „Кернел“ — ред.) Хомутинником.

Второе, надо понимать, что Хомутинник является лицом, аффилированным с Коломойским. Они сегодня имеют много денег, вывезенных из страны буквально в мешках и можно рассматривать это как некую агрессивную атаку на аграрный рынок со стороны непосредственно Коломойского. По моему мнению, учитывая внешние признаки, это была не коммерческая хозяйственная операция, она имела скорее фискальный характер”, — рассказал С.Каплин.

Напомним, нардеп В.Хомутинник купил 5% акций компании “Кернел” еще в 2015 году. На прошлой неделе, он получил разрешение от АМКУ установить контроль еще над семью агропредприятиями, которые входят в структуру собственности агрохолдинга.

СМИ сообщают, что буквально на днях в “Кернел” произошла резкая смена ТОП-менеджмента, что также может свидетельствовать о переделе собственности в пользу В.Хомутинника. До последних событий мажоритарным собственником “Кернел” считался бывший коллега В.Хомутинника по парламенту — Андрей Веревский. Оба бывшие члены Партии Регионов.