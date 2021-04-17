Перемога над “Олександрією” вивела “Львів” із зони вильоту УПЛ

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У матчі-відкритті 22 туру Української Прем’єр-ліги в гості до “Львову” завітали гравці “Олександрії”, передає кореспондент УНН. 

Деталі

Рахунок був відкритий завдяки удару в падінні від Дениса Устименка на 19 хвилині баталії. До перерви господарі поял вийшли вперед. Наприкінці тайму Ернест виборов м’яч у чужій карній зоні і пробив під ближню стійку, а через чотири хвилини Іван Брікнер ударом головою по високій траєкторії відправив м’яч за комірець голкіперу Білику — 2:1.

Крапку у зустрічі поставив нападник Назарій Нич, який замкнув простріл низом від партнера на 56 хвилині — 3:1.

Зазначимо, що перед матчем півоборонець приймаючої команди Шина отримав приз найкращого гравця березня.

Доповнення

“Львів” набрав 18 очок і піднявся з останнього 14-го місця на 11-те. “Олександрія” 7-ма — 26.

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