Перемога над “Олександрією” вивела “Львів” із зони вильоту УПЛ

Деталі

Рахунок був відкритий завдяки удару в падінні від Дениса Устименка на 19 хвилині баталії. До перерви господарі поял вийшли вперед. Наприкінці тайму Ернест виборов м’яч у чужій карній зоні і пробив під ближню стійку, а через чотири хвилини Іван Брікнер ударом головою по високій траєкторії відправив м’яч за комірець голкіперу Білику — 2:1.

Крапку у зустрічі поставив нападник Назарій Нич, який замкнув простріл низом від партнера на 56 хвилині — 3:1.

Зазначимо, що перед матчем півоборонець приймаючої команди Шина отримав приз найкращого гравця березня.

Доповнення

“Львів” набрав 18 очок і піднявся з останнього 14-го місця на 11-те. “Олександрія” 7-ма — 26.