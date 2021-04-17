Победа над "Александрией" вывела "Львов" из зоны вылета УПЛ

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В матче-открытии 22-го тура Украинской Премьер-лиги в гости к “Львову” посетили игроки “Александрии”, передает корреспондент УНН.

Детали

Счет был открыт благодаря удару в падении от Дениса Устименко на 19 минуте баталии. До перерыва хозяева поял вышли вперед. В конце тайма Эрнест получил мяч в чужой штрафной и пробил под ближнюю штангу, а через четыре минуты Иван Брикнер ударом головой по высокой траектории отправил мяч за шиворот голкиперу Билыку — 2: 1.

Точку во встрече поставил нападающий Назарий Нич, который замкнул прострел низом от партнера на 56 минуте — 3: 1.

Отметим, что перед матчем полузащитник принимающей команды Шина получил приз лучшего игрока марта.

Дополнение

“Львов” набрал 18 очков и поднялся с последнего 14-го места на 11-е. “Александрия” 7-я — 26.

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