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Перегляд Бюджету-2023: у Раді планують збільшити видатки на оборону на понад 300 млрд грн

Перегляд Бюджету-2023: у Раді планують збільшити видатки на оборону на понад 300 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік. Як повідомила нардеп від "Слуги народу" Роксолана Підласа, видатки на оборону планують збільшити на понад 300 млрд грн, передає УНН.

Цитата

“Загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони”, — написала Підласа на своїй сторінці у Facebook.

Також нардеп детально роз’яснила, яку кількість коштів і куди хочуть спрямувати:

+195,7 млрд грн — ЗСУ,

+39,7 млрд грн — Національної гвардії,

+20,4 млрд грн — Державної прикордонної служби,

+19 млрд грн — Національної поліції,

+13,2 млрд грн — закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд грн — Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд грн — СБУ,

+2,5 млрд грн — ГУР МО,

+2,1 млрд грн — Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн грн — Держспецзв’язку,

+ 500,7 млн грн — СЗР,

+ 230,5 млн грн — УДО,

+151 млн — винагород курсантам системи МВС.

Додамо

“Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.
Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції): +16,5 млрд грн — допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, +5,97 млрд грн — на „швидке відновлення“ (грант Європейського Союзу), + 1,2 млрд грн — МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права, + 552,8 млн грн — видання шкільних підручників для 5 і 6 класу”, — додала Підласа.

Крім того, за її словами, планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті НДУ.

“Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати — майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.

Повний текст законопроекту (а також довгоочікувані зміни до Бюджетного кодексу) сьогодні/завтра будуть на сайті Верховної Ради”, — резюмувала Підласа.

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