Перед виборами в США Трамп-молодший контактував з Wikileaks

Увечері в понеділок, 13 листопада, Трамп-молодший опублікував в Twitter свою переписку в мікроблозі з цим викривальним порталом. Крім того, раніше про листування повідомив журнал The Atlantic.

З твітів, оприлюднених сином глави Білого дому, видно, що він отримав від Wikileaks кілька запитів і лише в трьох випадках відповів. В одному з них Wikileaks попросили Трампа-молодшого прокоментувати запуск однією громадською організацією сайту putintrump.org, на що він відповів, що нічого про це не знає, але пообіцяв навести довідки.

Пізніше співробітників Wikileaks цікавив публічний коментар з приводу одного повідомлення про Клінтон, на що політик відповів, що вже дав його. Третій контакт полягав в тому, що Трамп запитав, що стоїть за одним викриттям, про який він недавно прочитав. На це портал попросив Трампа-старшого поділитися одним посиланням.

Як повідомляв УНН, працівник штабу Трампа намагався отримати доступ до переписки, що стосується Клінтон.