Перед тристоронніми переговорами по газу Шефчович зустрівся з главою Міненергетики ФРН

"Готовий провести сьогоднішній важливий раунд тристоронніх газових переговорів з Україною і Росією. Вдячний за підтримку Німеччини. Провели двосторонній обмін з міністром Петером Альтмайером", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні в Берліні пройде черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і ЄС про умови транзиту російського газу в Європу через територію України з початку 2020 року.

Напередодні глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що шанси продовжити контракт з російською компанією "Газпром" щодо транзиту газу по території України до 1 січня "безперервно наближаються до нуля".

