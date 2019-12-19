Перед тристоронніми переговорами по газу Шефчович зустрівся з главою Міненергетики ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович перед черговим раундом тристоронніх переговорів щодо транзиту газу з Україною і Росією провів зустріч з федеральним міністром економіки і енергетики Німеччини Петером Альтмайер. Про це Марош Шефчович написав у себе у Twitter, передає УНН.
"Готовий провести сьогоднішній важливий раунд тристоронніх газових переговорів з Україною і Росією. Вдячний за підтримку Німеччини. Провели двосторонній обмін з міністром Петером Альтмайером", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні в Берліні пройде черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і ЄС про умови транзиту російського газу в Європу через територію України з початку 2020 року.
Напередодні глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що шанси продовжити контракт з російською компанією "Газпром" щодо транзиту газу по території України до 1 січня "безперервно наближаються до нуля".
Ready to lead today's important round of #TrilateralGasTalks with #Ukraine