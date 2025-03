Перед трехсторонними переговорами по газу Шефчович встретился с главой Минэнергетики ФРГ

"Готов провести сегодняшний важный раунд Трехсторонних газовых переговоров с Украиной и Россией. Признателен за поддержку Германии. Провели двусторонний обмен с министром Петером Альтмайером", - написал он.

Напомним, сегодня в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и ЕС об условиях транзита российского газа в Европу через территорию Украины с начала 2020 года.

Накануне глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что шансы продлить контракт с российской компанией "Газпром" по транзиту газа по территории Украины до 1 января "непрерывно приближаются к нулю".

