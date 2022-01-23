Перебувають під загрозою вимирання: у Чорнобильській зоні помітили рідкісних птахів

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В Чорнобильській зоні виявили 13 пар великих підорликів, які гніздяться. Зазначається, що всього в Європі залишилося 4 500 пар цих птахів, які гніздяться.

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС підорлики оселилися в спорожнілій зоні відчуження і почали там розмножуватися.

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У Чорнобилі вперше помітили жайворонка рогатого.