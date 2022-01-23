Перебувають під загрозою вимирання: у Чорнобильській зоні помітили рідкісних птахів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Чорнобильській зоні виявили птахів сімейства яструбиних – великих підорликів. Цей вид знаходиться під загрозою вимирання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsweek.
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В Чорнобильській зоні виявили 13 пар великих підорликів, які гніздяться. Зазначається, що всього в Європі залишилося 4 500 пар цих птахів, які гніздяться.
Після катастрофи на Чорнобильській АЕС підорлики оселилися в спорожнілій зоні відчуження і почали там розмножуватися.
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