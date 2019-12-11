Пентагон припинив підготовку всіх саудівських студентів після стрілянини у Флориді
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство оборони США розпорядився призупинити оперативну підготовку всіх студентів з Саудівської Аравії, після того як саудівський підданий влаштував стрілянину на авіабазі ВМС США у Флориді, жертвами якої стали троє людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Лейтенант ВМС США Андріана Дженуальді зазначила, що тимчасова заборона на польоти вступив в силу в понеділок, 9 грудня, і торкнувся трьох військових об'єктів, в тому числі авіабази ВМС США Пенсакола, Уайтінг і Мейпорт в штаті Флорида.
Як повідомив на брифінгу представник Міністерства оборони США, заборона на участь в оперативній підготовці торкнеться також "учнів повітряних і піхотних підрозділів, а також взагалі всіх громадян Саудівської Аравії, що проходять (військове) навчання".
Відзначається, що заняття в класах, в тому числі уроки англійської мови, будуть продовжені в звичайному режимі. Представник Пентагону зазначив, що подібні заходи були прийняті у зв'язку з необхідністю більш докладного розгляду умов безпеки, які згодом будуть застосовані до 5 тис. Іноземних військовослужбовців, які проходять навчання в Сполучених Штатах.
Всього в США на військовому навчанні перебувають близько 850 студентів з Саудівської Аравії.
Нагадаємо, саудівський військовослужбовець Мухаммед аш-Шамрані відкрив вогонь на території авіабази ВМС США Пенсакола у Флориді 6 грудня. У США він приїхав, щоб оволодіти навичками льотної майстерності під керівництвом американських інструкторів. Аш-Шамрані вбив трьох людей і поранив вісьмох. Він був застрелений прибулим на місце події правоохоронцем.