Пентагон приостановил подготовку всех саудовских студентов после стрельбы во Флориде

Лейтенант ВМС США Андриана Дженуальди отметила, что временный запрет на полеты вступил в силу в понедельник, 9 декабря, и коснулся трех военных объектов, в том числе авиабазы ВМС США Пенсакола, Уайтинг и Мэйпорт в штате Флорида.

Как сообщил на брифинге представитель Министерства обороны США, запрет на участие в оперативной подготовке коснется также "учеников воздушных и пехотных подразделений, а также вообще всех граждан Саудовской Аравии, проходящих (военное) обучение".

Отмечается, что занятия в классах, в том числе уроки английского языка, будут продолжены в обычном режиме. Представитель Пентагона отметил, что подобные меры были приняты в связи с необходимостью более подробного рассмотрения условий безопасности, которые впоследствии будут применены к 5 тыс. иностранных военнослужащих, проходящим обучение в Соединенных Штатах.

Всего в США на военном обучении находятся около 850 студентов из Саудовской Аравии.

Напомним, саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.