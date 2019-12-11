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Пентагон приостановил подготовку всех саудовских студентов после стрельбы во Флориде

Пентагон приостановил подготовку всех саудовских студентов после стрельбы во Флориде

Киев  •  УНН

 • 9305 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство обороны США распорядилось приостановить оперативную подготовку всех студентов из Саудовской Аравии, после того как саудовский подданный устроил стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде, жертвами которой стали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Лейтенант ВМС США Андриана Дженуальди отметила, что временный запрет на полеты вступил в силу в понедельник, 9 декабря, и коснулся трех военных объектов, в том числе авиабазы ВМС США Пенсакола, Уайтинг и Мэйпорт в штате Флорида.

Как сообщил на брифинге представитель Министерства обороны США, запрет на участие в оперативной подготовке коснется также "учеников воздушных и пехотных подразделений, а также вообще всех граждан Саудовской Аравии, проходящих (военное) обучение".

Отмечается, что занятия в классах, в том числе уроки английского языка, будут продолжены в обычном режиме. Представитель Пентагона отметил, что подобные меры были приняты в связи с необходимостью более подробного рассмотрения условий безопасности, которые впоследствии будут применены к 5 тыс. иностранных военнослужащих, проходящим обучение в Соединенных Штатах.

Всего в США на военном обучении находятся около 850 студентов из Саудовской Аравии.

Напомним, саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде 6 декабря. В США он приехал, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Аш-Шамрани убил трех человек и ранил восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия стражем порядка.

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