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У ФБР допускають, що стрілянина на базі у Флориді могла бути терактом

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Слідчі ФБР допускають, що вбивство громадянином Саудівської Аравії трьох осіб на авіабазі ВМС США в штаті Флорида могло бути терористичним актом, влада вважає, що зловмисник, найімовірніше, діяв один. Про це заявила в неділю на пресконференції офіційний представник ФБР Рейчел Рохас, трансляцію вели місцеві телеканали, передає УНН.

Підданий Саудівської Аравії Мухаммед аш-Шамрані в п’ятницю відкрив вогонь на території авіабази ВМС США Пенсакола у Флориді. Він убив трьох осіб, вісім отримали поранення. Аш-Шамрані був застрелений помічником шерифа, який прибув на місце події. Саудівський військовослужбовець приїхав в США для проходження льотної підготовки.

“Ми працюємо з урахуванням припущення, що це був акт терору”, — сказала Рохас. Вона підкреслила, що на даний момент немає інформації про наявність будь-яких нових загроз, що стосуються події.

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“Для нас зараз основне завдання полягає в тому, щоб з’ясувати, чи діяв він один або був частиною ширшої мережі, — додала вона. — На даний момент ми вважаємо, що стрілець діяв сам, ніяких арештів у даній справі проведено не було” . За словами Рохас, аш-Шамрані вів стрілянину з пістолета, який легально придбав у Флориді.

“Влада Саудівської Аравії обіцяли в повній мірі співпрацювати зі слідчими”, — додала представник ФБР.

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