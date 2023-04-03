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Пентагон не може підтвердити передачу даних з китайської повітряної кулі в режимі реального часу

Пентагон не може підтвердити передачу даних з китайської повітряної кулі в режимі реального часу

Київ • УНН

 • 764461 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Пентагон у понеділок заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що китайська повітряна куля-шпигун могла передавати розвідувальні дані в режимі реального часу назад до Китаю, коли вона пролітала над важливими військовими об'єктами в Сполучених Штатах на початку цього року, додавши, що аналіз США все ще продовжується. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Цитата

"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад (Китай)", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх, додавши, що "це те, що ми аналізуємо прямо зараз".

Раніше

CNN у понеділок повідомило, що китайська повітряна куля змогла зібрати розвіддані з кількох військових об'єктів США і передати їх назад до Пекіна в режимі реального часу, незважаючи на зусилля адміністрації Байдена завадити цьому.

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