Пентагон не може підтвердити передачу даних з китайської повітряної кулі в режимі реального часу

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"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад (Китай)", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх, додавши, що "це те, що ми аналізуємо прямо зараз".

Раніше

CNN у понеділок повідомило, що китайська повітряна куля змогла зібрати розвіддані з кількох військових об'єктів США і передати їх назад до Пекіна в режимі реального часу, незважаючи на зусилля адміністрації Байдена завадити цьому.