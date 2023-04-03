Пентагон не может подтвердить передачу данных с китайского воздушного шара в режиме реального времени

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"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно (Китай)", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, добавив, что "это то, что мы анализируем прямо сейчас".

Ранее

CNN в понедельник сообщило, что китайский воздушный шар смог собрать разведданные с нескольких военных объектов США и передать их обратно в Пекин в режиме реального времени, несмотря на усилия администрации Байдена помешать этому.