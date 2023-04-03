Пентагон не может подтвердить передачу данных с китайского воздушного шара в режиме реального времени
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Пентагон в понедельник заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что китайский воздушный шар-шпион мог передавать разведывательные данные в режиме реального времени обратно в Китай, когда он пролетал над важными военными объектами в Соединенных Штатах в начале этого года, добавив, что анализ США все еще продолжается. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
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"Я не могу подтвердить, что в это время была передача в режиме реального времени с воздушного шара обратно (Китай)", - сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх, добавив, что "это то, что мы анализируем прямо сейчас".
Ранее
CNN в понедельник сообщило, что китайский воздушный шар смог собрать разведданные с нескольких военных объектов США и передать их обратно в Пекин в режиме реального времени, несмотря на усилия администрации Байдена помешать этому.