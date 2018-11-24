Пенсійний фонд України підтвердив переписку з РФ у питаннях кримчан - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Пенсійний фонд України підтвердив, що відправляє запити з приводу вимоги пенсійних справ кримчан, які звертаються для отримання пенсії на материковій частині країни, до відповідних органів Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь відомства на запит видання “Крим.Реалії”.
“Для забезпечення права особи, яка постійно живе на тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України територіальний орган на підставі поданих документів направляє запит про витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації (Пенсійний фонд Росії або інші міністерства і відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення в Росії)”, — цитує лист видання.
У документі вказано, що в запитах вказуються дані про особу, що “дозволяють ідентифікувати її як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання”.
Відомство також додало, що вони “не передають персональні дані жителів АРК і Севастополя, які виїхали на материкову частину України”. Там зазначили, що відомство не веде листування з пенсійними органами анексованого Криму, а з Росією листування ведеться відповідно до законодавства України та міжнародної угоди.
Видання також повідомляє, що: “громадяни України, які живуть на території АРК і Севастополя, які не отримали громадянство Росії і не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Росії, мають право на отримання виплат згідно із законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України”.
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