Пенсійний фонд України підтвердив переписку з РФ у питаннях кримчан - ЗМІ

“Для забезпечення права особи, яка постійно живе на тимчасово окупованій території АРК і Севастополя, на пенсійне забезпечення згідно із законодавством України територіальний орган на підставі поданих документів направляє запит про витребування пенсійної справи до органів Російської Федерації (Пенсійний фонд Росії або інші міністерства і відомства, що здійснюють пенсійне забезпечення в Росії)”, — цитує лист видання.

У документі вказано, що в запитах вказуються дані про особу, що “дозволяють ідентифікувати її як одержувача пенсії за попереднім місцем проживання”.

Відомство також додало, що вони “не передають персональні дані жителів АРК і Севастополя, які виїхали на материкову частину України”. Там зазначили, що відомство не веде листування з пенсійними органами анексованого Криму, а з Росією листування ведеться відповідно до законодавства України та міжнародної угоди.

Видання також повідомляє, що: “громадяни України, які живуть на території АРК і Севастополя, які не отримали громадянство Росії і не одержують пенсії та соціальні послуги від органів пенсійного забезпечення Росії, мають право на отримання виплат згідно із законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України”.

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