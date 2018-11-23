Кремль не зрозумів протест України у зв'язку з поїздкою Путіна у Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Москва не приймає протест Києва у зв'язку з поїздкою президента Росії Володимира Путіна до Криму. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Цей протест ми не приймаємо", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС України.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом російського президента Володимира Путіна в окупований Крим.
Як повідомляв УНН, 23 листопада російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де провів засідання президії Держради в курортному комплексі "Мрія", який перебуває під санкціями США.