Кремль не зрозумів протест України у зв'язку з поїздкою Путіна у Крим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Москва не приймає протест Києва у зв'язку з поїздкою президента Росії Володимира Путіна до Криму. Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Цей протест ми не приймаємо", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву МЗС України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з візитом російського президента Володимира Путіна в окупований Крим.

Як повідомляв УНН, 23 листопада російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де провів засідання президії Держради в курортному комплексі "Мрія", який перебуває під санкціями США.

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