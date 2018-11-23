Кремль не понял протест Украины в связи с поездкой Путина в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Москва не принимает протест Киева в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Этот протест мы не принимаем", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МИД Украины.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым.
Как сообщал УНН, 23 ноября российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США.