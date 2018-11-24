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Пенсионный фонд Украины подтвердил переписку с РФ в вопросах крымчан - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пенсионный фонд Украины подтвердил, что отправляет запросы по поводу требования пенсионных дел крымчан, которые обращаются для получения пенсии на материковой части страны, в соответствующие органы России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ ведомства на запрос издания “Крым.Реалии”.

“Для обеспечения права лица, которое постоянно живет на временно оккупированной территории АРК и Севастополя, на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Украины территориальный орган на основании представленных документов направляет запрос об истребовании пенсионного дела в органы Российской Федерации (Пенсионный фонд России или другие министерства и ведомства, осуществляющих пенсионное обеспечение в России)”, — цитирует письмо издание.

В документе указано, что в запросах указываются данные о лице, которые “позволяют идентифицировать его как получателя пенсии по прежнему месту жительства”.

Ведомство также добавило, что они “не передают персональные данные жителей АРК и Севастополя, которые выехали на материковую часть Украины”. Там отметили, что ведомство не ведет переписку с пенсионными органами аннексированного Крыма, а с Россией переписка ведется в соответствии с законодательством Украины и международного соглашения.

Издание также сообщает, что: “граждане Украины, которые живут на территории АРК и Севастополя, которые не получили гражданство России и не получают пенсии и социальные услуги от органов пенсионного обеспечения России, имеют право на получение выплат по закону Украины „О государственном пенсионном страховании“ в порядке, определенном Кабинетом министров Украины”.

Напоминаем, Кремль не понял протест Украины в связи с поездкой Путина в Крым.

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