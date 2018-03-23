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Пенсії для жителів Донбасу: Пенсійний фонд спростив обслуговування українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На лінії розмежування відкрито агентський пункт з надання послуг пенсійного забезпечення, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

“У селі Чермалик Волноваського району Донеччини, яке розташовано на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, запрацював новий агентський пункт обслуговування громадян з питань пенсійного забезпечення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послугами з пенсійного забезпечення, зможуть скористатись майже 4,5 тисяч жителів більше десяти сіл: Чермалик, Орловське, Федорівка, Павлопіль, Широкіне, Бердянське, Гранітне, Новоселівка, Новоселівка Друга, Запорізьке, Кам’янка. Відтепер їм не доведеться звертатися до управління ПФУ у Волноваському районі, до якого близько 70 км від цих населених пунктів.

В агентському пункті будь-яка особа, яка потребує вирішення пенсійних питань, може отримати детальні консультації, в тому числі довідки про розмір пенсії, заробітну плату. Також з’явилась можливість отримати перелік документів, необхідних для призначення й перерахунку пенсії, надати заяву та документи щодо поновлення виплати пенсії та інших послуг.

Окрім того ще два агентських пункти запрацювало у Лисівській та Сергїївській сільськіх радах Покровського району Донеччини. Скористатися послугами фахівців Фонду зможуть близько 12,5 тисяч осіб, з яких 5,8 тисяч — пенсіонери. Це жителі понад десятка довколишніх сіл.

Нагадаємо, станом на 16 березня пенсії за березень були профінансовані на 70,5% місячної потреби.

Українські Національні Новини

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