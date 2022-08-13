Пекельний сезон для окупантів: сильна пожежа у Мелітополі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. В Мелітополі палає вороже авто на вулиці Ломоносова. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, передає УНН.
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"Пекельний сезон для окупантів - у самому розпалі. Просто зараз: сильна пожежа у північній частині Мелітополя - по вулиці Ломоносова. За попередньою інформацією горить вороже авто", – йдеться у повідомленні.
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Як зазначив мер Мелітополя, машину вже не врятувати, як і не врятуються самі рашисти.
"Незабаром на них точно чекає чергова пекельна ніч від наших ЗСУ та руху опору", – додав Федоров.
Нагадаємо
Також сьогодні у Мелітополі під час повітряної тривоги було чутно гучний вибух.