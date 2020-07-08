Паводки на заході України: досі підтоплено п'ять міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Через паводки, які обрушилися на захід України наприкінці червня, досі залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
Так, станом на 7 годину 8 липня на території західних областей залишається підтопленими:
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- 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області;
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- 7 (було 7 тис. 225) підвалів у Івано-Франківській області;
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- 23 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Чернівецька (21), Тернопільська (2).
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Зруйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.
Нагадаємо, Євросоюз надав термінову допомогу Україні для подолання наслідків повеней.