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Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом Єгипет

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебував з офіційним візитом в Арабській Республіці Єгипет на запрошення свого колеги, Міністра закордонних справ Самеха Шукрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом Єгипет

“Візит розпочався із зустрічі Павла Клімкіна з Прем’єр-міністром Єгипту Шеріфом Ісмаїлом, під час якої сторони приділили пріоритетну увагу шляхам активізації співпраці у сфері торговельно-економічних відносин, зокрема перспективам участі українських компаній у масштабних проектах, що реалізуються в Єгипті та можуть стати важливим внеском у розбудову його національної економіки. Було також констатовано пожвавлення контактів між міністерствами та діловими колами обох держав, зокрема у контексті важливості нещодавнього візиту до України Міністра у справах компаній державного сектору Єгипту Халєда Бадаві”, — вказано у повідомленні.

30 квітня Павло Клімкін провів переговори з Міністром закордонних справ Єгипту Самехом Шукрі, у ході яких сторони розглянули питання двосторонньої взаємодії. Було підкреслено важливість підтримання активного діалогу на рівні зовнішньополітичних відомств, співробітництва у торговельно-економічній, освітній, культурній та інших сферах. Окремо сторони обговорили стан і перспективи діяльності Міжурядової спільної комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва та висловилися за пошук нових модальностей її діяльності. Міністри висловили також готовність до активної співпраці у рамках міжнародних організацій з питань, які становлять взаємний інтерес.

Відбувся обмін думками з питань глобального та регіонального порядку денного міжнародних відносин. Окремо було обговорено проблематику боротьби з тероризмом. П.Клімкін підкреслив необхідність об’єднання зусиль міжнародного співтовариства у цій сфері та висловив підтримку діям керівництва Єгипетської держави у викоріненні його проявів на власній території.

Як повідомляв УНН, ситуація з повернення українців з єгипетського Шарм-ель-Шейху в Україну врегульована, в Тwitter повідомив заступник директора ДКС МЗС України — начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

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