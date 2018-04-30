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Павел Климкин посетил с официальным визитом Египет

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находился с официальным визитом в Арабской Республике Египет по приглашению своего коллеги, министра иностранных дел Самеха Шукри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Павел Климкин посетил с официальным визитом Египет

“Визит начался со встречи Павла Климкина с Премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом, во время которой стороны уделили приоритетное внимание путям активизации сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, в частности перспективам участия украинских компаний в масштабных проектах, реализуемых в Египте и которые могут стать важным вкладом в развитие его национальной экономики. Было также констатировано оживление контактов между министерствами и деловыми кругами обеих стран, в частности в контексте важности недавнего визита в Украину министра по делам компаний государственного сектора Египта Халед Бадави”, — указано в сообщении.

30 апреля Павел Климкин провел переговоры с Министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, в ходе которых стороны рассмотрели вопросы двустороннего взаимодействия. Была подчеркнута важность поддержания активного диалога на уровне внешнеполитических ведомств, сотрудничества в торгово-экономической, образовательной, культурной и других сферах. Отдельно стороны обсудили состояние и перспективы деятельности Межправительственной совместной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества и высказались за поиск новых модальностей ее деятельности. Министры выразили также готовность к активному сотрудничеству в рамках международных организаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня международных отношений. Отдельно обсуждена проблематика борьбы с терроризмом. П.Климкин подчеркнул необходимость объединения усилий международного сообщества в этой сфере и выразил поддержку действиям руководства Египетского государства в искоренении его проявлений на собственной территории.

Как сообщал УНН, ситуация по возврату украинцев из египетского Шарм-эль-Шейхе в Украине урегулирована, в Тwitter сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины — начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

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