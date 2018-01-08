Пацієнт манчестерської лікарні "поправив" здоров'я на 720 тис. дол і зник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Великобританії турист, який не є громадянином жодної з країн ЄС, отримав тривале лікування в Центральній університетській лікарні Манчестера і зник. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Вартість лікування становить 532 тис. фунтів стерлінгів (близько 720 тис. дол, - ред.).
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Керівництво манчестерської лікарні не розкриває подробиці цього випадку, так як воно зобов'язане дотримуватися конфіденційності при поводженні з особистими даними пацієнтів.
В цілому, медичний туризм обходиться системі охорони здоров'я Великобританії в 2 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд дол, - ред.) на рік.